- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
İzmir ve Aydın'da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı
Son dakika haberi... İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı. Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti. Sağanak yağmur Kuşadası’nda da etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası’nda çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı, bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü. Son dakika haberi... İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve otoparkları su bastı. Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti. Sağanak yağmur Kuşadası'nda da etkili oldu. Gece yarısı başlayan ve şiddetlenen gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Kuşadası'nda çevre yolunun bir bölümü trafiğe kapandı, bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bir sitenin istinat duvarı araçların üzerine çöktü.