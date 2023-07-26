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İzmir ve Afyonkarahisar'da orman yangını

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 16:36
İzmir'in Ödemiş ve Kınık ilçelerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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