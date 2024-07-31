İzmir Urla'da orman yangını! Evler tahliye edildi alevlerin nedeni ortaya çıktı | Vali Elban'dan ilk açıklama: 1 gözaltı var

Son dönemlerde çıkan peş peşe orman yangınları ile mücadele devam ederken bu kez yangın haberi İzmir'den geldi. Urla ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 7 evin tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan alevlerin çıkış nedeninin bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım olduğu bildirildi. Konuya ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, mangal kömürü üretim yeri sahibinin gözaltına alındığını belirterek "Yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor." dedi. İşte detaylar...