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İzmir Körfez’de temizlik için deniz patlıcanı önerisi

İzmir Körfez’de temizlik için deniz patlıcanı önerisi

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 14:07
İzmir Körfezi'nde meydana gelen balık ölümleri ve kirliliğin azaltılması konusunda çalışmalar sürüyor. Körfez’de deniz patlıcanı önerisi geldi. 1 deniz patlıcanı yılda 3,5 kilo taban materyalini temizliyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirdi.
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Temizlik için deniz patlıcanı önerisi
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