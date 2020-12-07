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İzmir Foça'da sürpriz batık! 18. yüzyılda batan savaş gemisi bulundu! Bakın içinden neler çıktı?

A Haber
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Giriş: 07.12.2020 11:54
Güncelleme:07.12.2020 12:31
Türk bilim insanlarının İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yürüttüğü çalışmalarda 18. yüzyıl sonlarında battığı değerlendirilen ve parçaları geniş bir alana dağılmış savaş gemisi tespit edildi. Bakın içinden neler çıktı? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'den aktardı.

Türk bilim insanlarının İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yürüttüğü çalışmalarda 18. yüzyıl sonlarında battığı değerlendirilen ve parçaları geniş bir alana dağılmış savaş gemisi tespit edildi. Bakın içinden neler çıktı? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'den aktardı.

İzmir Foçada sürpriz batık! 18. yüzyılda batan savaş gemisi bulundu! Bakın içinden neler çıktı? İZMİR FOÇA'DA SÜRPRİZ BATIK! 18. YÜZYILDA BATAN SAVAŞ GEMİSİ BULUNDU! BAKIN İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

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