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İzmir Foça'da sürpriz batık! 18. yüzyılda batan savaş gemisi bulundu! Bakın içinden neler çıktı?
Türk bilim insanlarının İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yürüttüğü çalışmalarda 18. yüzyıl sonlarında battığı değerlendirilen ve parçaları geniş bir alana dağılmış savaş gemisi tespit edildi. Bakın içinden neler çıktı? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'den aktardı.
Türk bilim insanlarının İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yürüttüğü çalışmalarda 18. yüzyıl sonlarında battığı değerlendirilen ve parçaları geniş bir alana dağılmış savaş gemisi tespit edildi. Bakın içinden neler çıktı? Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi İzmir'den aktardı.