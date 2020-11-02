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İzmir depreminde enkaz altından kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık yaşadığı dehşeti telefonuyla görüntüledi

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Giriş: 02.11.2020 12:07
Güncelleme:02.11.2020 12:15
Son dakika haberi... İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. İşte yaşanan dehşeti gözler önüne seren o görüntüler...

Son dakika haberi... İzmir'i vuran depremde Seferihisar ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra çıkarılan 15 yaşındaki Günay Özışık'ın kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını cep telefonu kamerasıyla kaydettiği ortaya çıktı. İşte yaşanan dehşeti gözler önüne seren o görüntüler...

Enkaz altında yaşadığı dehşeti görüntüledi
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