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İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali

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Giriş: 19.07.2022 09:04
Bir dönnemin efsane dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncunun oğlu o dönem henüz iki yaşındaydı. Babasıyla yaşayan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.
İşte Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz’ın son hali
İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali
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