19 Temmuz 2022, Salı
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İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali
Bir dönnemin efsane dizisi Sihirli Annem'de canlandırdığı Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncunun oğlu o dönem henüz iki yaşındaydı. Babasıyla yaşayan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.