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İşte Bursa'da düşen uçağın havalimanındaki son görüntüsü! İşadamı Pilot Hakan Köksal ve Burcu Sağlam ölmüştü

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Giriş: 01.12.2022 18:49
Güncelleme:01.12.2022 18:59
Bursa'da işadamı pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın can verdiği düşen tek motorlu 2 yaşındaki uçağın Yunuseli Havalimanı'ndan son kalkış görüntüsü ortaya çıktı.

Hava taşıtı saat 15.01 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali bahçesine düşmüş, olayda işadamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti

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İŞTE DÜŞEN UÇAĞIN KALKIŞ ANI...

Uçağın Sakarya Pamukova'ya gitmeden önce Yunuseli Havalimanı'ndan saat 13.20 sıralarında kalkış görüntüsü kayıtlarına ulaşıldı.

Pist başı yapan uçak Pamukova'ya gitmiş, daha sonra Hakan Köksal ve Burcu Sağlam dönüş yolunda olumsuz hava şartları sebebiyle düşen uçakta hayatını kaybetmişti.

FOTOĞRAF PAYLAŞIP "BYEE" DEDİ

Öte yandan güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın vefat etmeden kısa süre önce uçağın kokpitinden fotoğraf paylaşıp "Byee" diye yazdığı ortaya çıktı.

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