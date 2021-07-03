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İstanbul’un kadim yüzü Ayakapı: Küçük, sevimli semt

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Giriş: 03.07.2021 10:15
Güncelleme:03.07.2021 10:15
Osmanlı ve Bizans'tan günümüze tarihin izlerini taşıyan İstanbul'un kadim semtlerinden biri Ayakapı. Semt, Rum mimarisinin özgün yapıları, tarihi mekanlardaki kafeleri, Mimar Sinan imzalı hamamı ve renkli sokakları ile görenleri hayran bırakıyor. Gelin Ayakapı'yı hep birlikte tanıyalım.
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