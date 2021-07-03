03 Temmuz 2021, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’un kadim yüzü Ayakapı: Küçük, sevimli semt
Osmanlı ve Bizans'tan günümüze tarihin izlerini taşıyan İstanbul'un kadim semtlerinden biri Ayakapı. Semt, Rum mimarisinin özgün yapıları, tarihi mekanlardaki kafeleri, Mimar Sinan imzalı hamamı ve renkli sokakları ile görenleri hayran bırakıyor. Gelin Ayakapı'yı hep birlikte tanıyalım.