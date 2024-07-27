27 Temmuz 2024, Cumartesi
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İstanbul'un 39 ilçesinin isim hikâyesi
Yahya Kemal'in "Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer" dediği Aziz İstanbul. Evliyalar istirahatgahı bu kadim şehrin her ilçesi ardında farklı bir hikâye barındırıyor. İmparatorluklara ev sahipliği yapan bu şehrin ilçelerinden bazılarının adı Roma, bazılarınınsa Osmanlı dönemine dayanıyor. İşte İstanbul'un 39 ilçesinin isim hikâyesi.