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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Ataşehir'de İETT otobüsü alev aldı! Vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu .

İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! Ataşehir'de İETT otobüsü alev aldı! Vatandaşlar yanmaktan son anda kurtuldu .

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 19:38
İstanbul Ataşehir ilçesinde seyir halindeki bir İETT otobüsü alev alev yandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, İETT otobüsünün içindeki vatandaşlar tahliye edildi.
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İstanbullunun ulaşım çilesi bitmiyor! İETT otobüsü alev aldı...
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