İstanbul’da yoğun kar yağışı! A Haber muhabirleri sahadan son durumu aktardı

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı başladı. İlk karın şehre düşmesinin ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde sahaya çıkan A Haber muhabirleri kar yağışındaki son durumu canlı yayında aktardı. Peki İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak?