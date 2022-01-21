21 Ocak 2022, Cuma
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İstanbul'da yoğun kar yağışı! A Haber muhabirleri sahadan son durumu aktardı
İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı başladı. İlk karın şehre düşmesinin ardından İstanbul'un farklı bölgelerinde sahaya çıkan A Haber muhabirleri kar yağışındaki son durumu canlı yayında aktardı. Peki İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek? Hangi bölgelerde etkili olacak?