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İstanbul’da ünlü mekanda dansözlü parti: Korona bak dalgana

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Giriş: 05.10.2020 10:56
Güncelleme:05.10.2020 11:00
İstanbul’un göbeği Cihangir’deki ünlü bir işletmede korona virüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Dansözlü partide alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları, “Corona bak dalgana kardeşim” notuyla sosyal medyada paylaştı.
Dansözlü parti: Corona bak dalgana
Dansözlü parti: Corona bak dalgana
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