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İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

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Giriş: 04.09.2022 15:31
İstanbul'da bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü o anların görüntüleri ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
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