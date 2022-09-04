İstanbul’da sokak ortasında cinayet anı kamerada! Polisler saldırganların peşinde

İstanbul'da bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki gencin, birkaç gün önce Şişli'de silahla yaraladığı kişinin ağabeyi tarafından öldürüldüğü o anların görüntüleri ortaya çıktı. İntikam cinayeti olduğu belirlenen olayla ilgili polis, kimliklerini tespit ettiği saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.