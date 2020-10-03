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İstanbul'da pazartesi gününe dikkat! Meteoroloji uzmanı A Haber canlı yayınında uyardı

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Giriş: 03.10.2020 15:15
Güncelleme:03.10.2020 22:17
Sonbahar mevsiminin ikinci ayına girilmişken ülke genelinde yaşanan sıcak havaların sebebi ne? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sonrası bizleri nasıl tehlikeler bekliyor? A Haber canlı yayınında bu soruları yanıtlayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevinç Sırdaş, İstanbul'da bu sıcaklık artışlarının pazartesi gününden itibaren daha da yükseleceğini ifade etti ve vatandaşları uyardı. Sırdaş, sonbahar mevsimine girmemiz nedeniyle gündüzleri ne kadar çok sıcak olursa olsun ama gece havanın serin olacağına bunun da sabah saatlerinde sis ve pusa neden olacağını söyledi. Bu sıcaklık artışlarının ise 15 Ekim'den itibaren yurdu terk etmesini tahmin ettiklerini ifade etti. Öte yandan Sırdaş, 'Bu tip sıcaklıklar sonrası hortum oluşabilir, dikkatli olunmalı' dedi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne kadar sürecek? Detayları hava tahmin raporu ise haberimizde...

Sonbahar mevsiminin ikinci ayına girilmişken ülke genelinde yaşanan sıcak havaların sebebi ne? Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar sonrası bizleri nasıl tehlikeler bekliyor?

İSTANBUL'DA YAŞAYANLARI UYARDI: PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

A Haber canlı yayınında bu soruları yanıtlayan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Sevinç Sırdaş, İstanbul'da bu sıcaklık artışlarının pazartesi gününden itibaren daha da yükseleceğini ifade etti ve vatandaşları uyardı.

Sırdaş, sonbahar mevsimine girmemiz nedeniyle gündüzleri ne kadar çok sıcak olursa olsun ama gece havanın serin olacağına bunun da sabah saatlerinde sis ve pusa neden olacağını söyledi. Bu sıcaklık artışlarının ise 15 Ekim'den itibaren yurdu terk etmesini tahmin ettiklerini ifade etti. Öte yandan Sırdaş, 'Bu tip sıcaklıklar sonrası hortum oluşabilir, dikkatli olunmalı' dedi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da sıcaklıklar ne kadar sürecek? Detaylı hava tahmin raporu ise haberimizde...

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