25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da kuvvetli yağış aniden bastırdı!

İstanbul'da kuvvetli yağış aniden bastırdı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.03.2024 12:58
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu canlı yayında anlattı. Vural, “Beklenen yağış bir anda bastırdı. Sokaklarda ve özellikle bu meydanda şemsiyesi olanlar şemsiyesine sarıldı geri kalanlar ise olabildiğince kaçışmaya çalıştı. Yağmur aniden çok sert bir biçimde bastırdı. Kıyafetlerini kafalarına geçirenler var. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu. Oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili dikkatli olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kuvvetli yağış aniden bastırdı!
Kuvvetli yağış aniden bastırdı!
Adana’da mide bulandıran manzara
Adana’da mide bulandıran manzara
Liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti
Liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti
Okullarda yeni randevu sistemi! Nasıl işleyecek?
Okullarda yeni randevu sistemi! Nasıl işleyecek?
Araç içindeki scooter patladı
Araç içindeki scooter patladı
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?
23 ilde fırtına uyarısı
23 ilde fırtına uyarısı
Altunizade’de metrobüs arızası
Altunizade'de metrobüs arızası
İsranbul’da sabah trafiği
İsranbul’da sabah trafiği
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi gece tarihi final! Berk Göktaş 5 Milyon TL’lik soruya doğru cevap verdi
Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece tarihi final! Berk Göktaş 5 Milyon TL'lik soruya doğru cevap verdi
Feci ölüm kamerada
Feci ölüm kamerada
Kim Milyoner Olmak İster’de milyonluk gece!
Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk gece!
Daha Fazla Video Göster