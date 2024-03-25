25 Mart 2024, Pazartesi
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İstanbul'da kuvvetli yağış aniden bastırdı!
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural son durumu canlı yayında anlattı. Vural, “Beklenen yağış bir anda bastırdı. Sokaklarda ve özellikle bu meydanda şemsiyesi olanlar şemsiyesine sarıldı geri kalanlar ise olabildiğince kaçışmaya çalıştı. Yağmur aniden çok sert bir biçimde bastırdı. Kıyafetlerini kafalarına geçirenler var. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu. Oluşabilecek olumsuzluklarla ilgili dikkatli olmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.