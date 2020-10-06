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İstanbul'da korkutan manzara! Barajlarda doluluk oranı yüzde 35'e düştü

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Giriş: 06.10.2020 17:56
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı, yüzde 35'lere kadar geriledi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Sazlıdere Barajı'nın suyunun her geçen gün çekilmesi ve baraj tabanındaki derin çatlaklar ise endişe verici. Doluluk oranı yüzde 9,67'ye kadar gerileyen barajdaki kuraklık İstanbul için 70 - 80 günlük su kaldığını işaret ediyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

İstanbul'da yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35 seviyesine kadar indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nde Eylül ayı yağışlarında normaline göre yüzde 64 azalma olduğu gözlendi.

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