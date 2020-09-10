İstanbul’da kediyi parçalayan pitbullun sahibine 9 bin lira para cezası

İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen köpeğin sahibine 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanırken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpek ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.