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İstanbul’da kediyi parçalayan pitbullun sahibine 9 bin lira para cezası

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Giriş: 10.09.2020 17:26
Güncelleme:10.09.2020 17:27
İstanbul’un göbeğinde kediyi ağzıyla yakalayarak parçalayan pitbull cinsi köpeği gezdiren şahıs ve sahibi Beşiktaş polisi tarafından yakalandı. Emniyete götürülen köpeğin sahibine 9 bin 563 lira idari para cezası uygulanırken, köpeği gezdirene ise adli işlem yapıldı. Köpek ise el konularak belediye ekiplerine teslim edildi.
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