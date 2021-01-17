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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor! Kar yağışı devam edecek mi? Son durum nasıl?

A Haber
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Giriş: 17.01.2021 08:37
Güncelleme:17.01.2021 08:55
İstanbul'un özlediği kar yağışı, bu gece de devam etti. Bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Üsküdar'da bir istinat duvarı çöktü. İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçenin kaymakamlıkları ise evsiz vatandaşları sıcak bir otel odasında misafir etti. ​Peki kar yağışı bugün ve yeni haftada devam edecek mi? A Haber ekipleri İstanbul'un çeşitli noktalarından son durumu aktardı.

İstanbul'un özlediği kar yağışı, bu gece de devam etti. Bazı noktalarda kazalar meydana geldi. Üsküdar'da bir istinat duvarı çöktü. İstanbul Valiliği koordinesinde 39 ilçenin kaymakamlıkları ise evsiz vatandaşları sıcak bir otel odasında misafir etti. Peki kar yağışı bugün ve yeni haftada devam edecek mi? A Haber ekipleri İstanbul'un çeşitli noktalarından son durumu aktardı.

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