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İstanbul'da kadın polise saldırı! O şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da kadın polise saldırı! O şüpheli gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 01:43
İstanbul Ümraniye'de denetim noktasında silahlı saldırı düzenlendi. Durdurulmak istenen şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve ateş sonucu 1 kadın polis ağır yaralandı. Olaya ilişkin detaylar A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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