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İstanbul'da inanılmaz görüntü! Sosyal mesafeyi hiçe sayıp korona testi kuyruğuna girdiler
Çin'den tüm dünyaya yayılan koronaya karşı ülkemizde tüm tedbirler alınırken bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. İstanbul'da Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne korona virüs şüphesiyle test yaptırmak için gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
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