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İstanbul’da hesabına para yatan yazılımcı sanık oldu! Korkudan evden çıkamıyor

İHA
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Giriş: 18.01.2021 12:30
Güncelleme:18.01.2021 12:43
Maltepe'de geçtiğimiz aylarda yazılım işiyle uğraşan Mesut Haylar müşterisi sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan bir miktar para sonrası mahkemelik oldu. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, "Bu olay yüzünden psikolojim bozuldu. Evden çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.
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