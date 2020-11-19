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İstanbul'da feci ölüm kamerada! Telefonla konuşurken aniden yere yığıldı
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kafasına baret takmayan inşaat işçisi, inşaattan kafasına düşen taş nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnşaat işçisinin telefon ile konuştuğu sırada kafasına taş düşmesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.