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İstanbul’da deniz suyu neden çekiliyor? Tsunami riski var mı?

İstanbul'da deniz suyu neden çekiliyor? Tsunami riski var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.02.2025 10:52
İzmir ve Muğla'nın ardından Silivri'de de deniz suyu çekildi. Nedeni ne? Yunanistan'daki depremlerle bir ilgisi var mı? Tsunami riski var mı? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul'dan son durumu aktardı. Vural Efecik ise Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik'e tsunami için mobil siren sistemini sordu. Özçelik, Yunanistan'daki depremlerle ilgili "bizi 3 önemli tehlike bekliyor" dedi.
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İstanbul’da deniz suyu neden çekiliyor? Tsunami riski var mı?
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