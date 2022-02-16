16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da cep telefonuna bakarak yürüyen kişi ızgaradan aşağı böyle düştü

İstanbul'da cep telefonuna bakarak yürüyen kişi ızgaradan aşağı böyle düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 17:53
İstanbul Fatih'te bir iş hanı içerisinde cep telefonuna bakarak yürüyen 19 yaşındaki Abdullah Mut, açık ızgaradan aşağı düştü. Gencin şans eseri yara almadan kurtulduğu olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte korku dolu o anlar...

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Eminönü'nde bulunan bir iş hanında yaşandı.

İş hanında bulunan bir dükkanda çalışan 19 yaşındaki Abdullah Mut, telefonuna bakarak yürüdüğü sırada mal indirmek için açılan ızgaranın içine düştü.



Alt katta kolilerin üzerine düşen Mut, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

İlginç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Izgaradan aşağı böyle düştü
Izgaradan aşağı böyle düştü
Artan yemekler mama olacak
Artan yemekler mama olacak
100 milyonluk miras mezar açtırdı!
100 milyonluk miras mezar açtırdı!
Akaryakıt istasyonunda yangın
Akaryakıt istasyonunda yangın
Ticaret için geldi hırsızların hedefi oldu
Ticaret için geldi hırsızların hedefi oldu
Tarihi kaleye rant gölgesi!
Tarihi kaleye rant gölgesi!
Arif Şentürk kimdir?
Arif Şentürk kimdir?
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Bursa’da su tüketim bedeline yüzde 7 indirim
Hamile kadının feci sonu!
Hamile kadının feci sonu!
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Emine Erdoğan koronavirüsü atlattı
Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
Ezip geçti! Dikkatsizliği hayatına...
Çukurova’da kentsel dönüşüm sorunu
Çukurova'da kentsel dönüşüm sorunu
Daha Fazla Video Göster