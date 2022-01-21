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İstanbul'da bu akşama dikkat! Kar yeniden geliyor

A Haber
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Giriş: 21.01.2022 07:55
Megakent için uyarılar peş peşe geldi. Bugün hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği tedbir olarak okullarda karne verilme saatlerini öne çektı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

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