21 Ocak 2022, Cuma
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İstanbul'da bu akşama dikkat! Kar yeniden geliyor
Megakent için uyarılar peş peşe geldi. Bugün hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İstanbul Valiliği tedbir olarak okullarda karne verilme saatlerini öne çektı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.