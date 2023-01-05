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İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Megakentin 2,5 aylık suyu kaldı... A Haber havadan görüntüledi! İşte barajların doluluk oranı

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 16:19
Son dakika haberi... İstanbul'un 2,5 aylık suyu kaldı. Yeterli yağış olmazsa İstanbul'da su krizi kapıda. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son durumu Alibey Barajı'ndan aktardı. Ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
İstanbulda barajlar alarm veriyor İSTANBUL'DA BARAJLAR ALARM VERİYOR

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İstanbul’da barajlar alarm veriyor
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