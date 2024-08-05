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İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! Saat verildi...

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji haritalarına yansıdı! Saat verildi...

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 14:52
Yurt genelinde sıcak havalar etkisi göstermeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritalarında başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilin sağanak yağışa teslim olacağı görüldü. Diğer yandan yapılan açıklamada sıcaklıklarda büyük bir değişimin olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği kaydedildi.
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