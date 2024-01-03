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İstanbul morardı! Hava kirliliğinde en üst seviyeye ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 15:24
Hava kirliliği megakentte en üst seviyeye ulaştı. Geçmeyen öksürük, bitmeyen hastalık… Uzmanlar uyarıyor bu kirlilik vatandaşların sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir.
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