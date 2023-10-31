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İstanbul merkezli Zaza Doğan operasyonunda 31 kişi tutuklandı

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Giriş: 31.10.2023 13:37
İstanbul merkezli 4 ilde yapılan 'Zaza Doğan' suç örgütüne yönelik operasyonda, gözaltına alınan 49 şüpheliden 31’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar...
Zaza Doğan operasyonunda 31 tutuklama
Zaza Doğan operasyonunda 31 tutuklama
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