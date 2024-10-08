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İstanbul Boğazı’na kanalizasyon suyu akıyor!

İstanbul Boğazı’na kanalizasyon suyu akıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 20:02
İstanbul Beylerbeyi’nde boğaza kanalizasyon suyu akıyor. Denizde kirliliği ve kötü kokuya neden olan durumdan vatandaşlar şikayetçi.
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İstanbul Boğazı’na kanalizasyon suyu akıyor!
İstanbul Boğazı’na kanalizasyon suyu akıyor!
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