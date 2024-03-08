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İstanbul Boğazı kıyılarına kanalizasyon akıyor! İSKİ neden önlem almıyor?

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 08:56
Güncelleme:08.03.2024 08:59
İstanbul Boğazı'nın kıyılarına kanalizasyon akıyor. Sarıyer'de deniz karışan atıklar nedeniyle kahverengiye döndü. Kötü kokudan rahatsız olan çevre sakinleri kirliliğin giderilmesini istiyor.
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