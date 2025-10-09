İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi

09 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 09.10.2025 08:36
srail’in Gazze’ye giden Özgürlük Filosu’na saldırısını protesto etmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla İsrail İstanbul Başkonsolosluğu önünde "Vicdan İçin Meydanlara" etkinliği gerçekleştirildi.
