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İskenderun'da anne ve oğlu enkazdan saatler sonra sağ çıkartıldı

İHA
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Giriş: 07.02.2023 13:37
Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen Eyüp Sultan Afet Yönetim Birimi (ESAY) ekibi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Pınarbaşı Caddesi üzerinde AFAD koordinesinde bir enkazda çalışma yapan ekipler, saatler sonra bir anne ve oğlu sağ olarak çıkardı. ESAY ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Feride isimi kadın ile oğlu Doruk’a ilk müdahale ise enkaz başında bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ilk kontrollerin ardından anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlun enkazdan çıkarıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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