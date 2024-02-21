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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı

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Giriş: 21.02.2024 09:31
İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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