21 Şubat 2024, Çarşamba
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı İzmir’de yakalandı
İzmir’de, İnterpol Daire Başkanlığınca hakkında kırmızı bülten ile aranma kaydı olan ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen zanlı, operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.