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İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

DHA
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Giriş: 13.03.2023 13:53
Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkımla sonuçlandı. Felaketten en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın Antakya'daki Elit Apartmanı'nda 2 kızı ve eşini kaybeden acılı baba Mümtaz Gövce, kızının iletilmeyen son mesajını dinleyince kahroldu. İşte Türkiye’yi ağlatan o mesaj...
İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı
İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı
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