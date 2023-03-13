İletilmeyen sesli mesaj Türkiye’yi ağlattı: Baba sanırım ben de öleceğim...

Türkiye 6 Şubat günü saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkımla sonuçlandı. Felaketten en çok etkilenen illerden olan Hatay’ın Antakya'daki Elit Apartmanı'nda 2 kızı ve eşini kaybeden acılı baba Mümtaz Gövce, kızının iletilmeyen son mesajını dinleyince kahroldu. İşte Türkiye’yi ağlatan o mesaj...