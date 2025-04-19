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İki aracın karıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı

İki aracın karıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 00:50
Edinilen bilgilere göre, Yenikent-Saray yolunda iki otomobil kaza yaptı. Araçların çarpışması sonucu otomobillerden biri takla atarak yoldan çıktı. Takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralanırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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İki aracın karıştığı kazada otomobil takla attı: 1 yaralı
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