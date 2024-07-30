İHA’lar için hava otoyolu kuruldu! İlk deneme uçuşu başarıyla yapıldı

Nevşehir Kapadokya Üniversitesi tarafından geliştirilen proje kapsamında ilk 'hava otoyolu' kuruldu. Çalışmayla İHA ile droneların uygunsuz ve riskli uçuşlarının önüne geçilecek.

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