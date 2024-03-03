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İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması kamerada

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Giriş: 03.03.2024 13:02
Arnavutköy-Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsü şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında şoförün kendilerine küfür ve hakaret ettiğini iddia eden yolcular şoföre saldırmaya çalıştı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir yolcuda yaşananlar karşısında panik atak geçirdi.
İETT şoförü ile yolcular arasında fazla yolcu aldın tartışmas
İETT şoförü ile yolcular arasında "fazla yolcu aldın" tartışmas
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