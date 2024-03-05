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İETT şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 19:44
İstanbul Sultanbeyli’de otobüs şoförü ile kadın yolcu arasında 'durağa girmedin' kavgası çıktı. Otobüs seyir halindeyken direksiyonu bırakarak koltuğundan kalkan şoför, kadın yolcuya vurdu. İşte o anlar...
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İETT şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu!
İETT şoförü direksiyonu bırakıp kadın yolcuya vurdu!
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