İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!

İstanbul Şişli’de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alındı. İfade veren şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini ifade ederek, pişman olduğunu dile getirdi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın ile ilgili 6 aydan 1 seneye kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.