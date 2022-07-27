27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!

İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 11:09
Güncelleme:27.07.2022 11:16
İstanbul Şişli’de sokak ortasında bekletilen İETT otobüsünde birlikte olan çifti yoldan geçen E.A. cep telefonuyla kayda aldı. E.A.'nın şikayeti üzerine otobüs 50 yaşındaki şoförü A.Ş. ile 58 yaşındaki N.G. isimli kadın gözaltına alındı. İfade veren şoför A.Ş. mesai saati dışında eski sevgilisi N.G.'nin yanına geldiğini, cinsel ilişkiye girdiklerini ifade ederek, pişman olduğunu dile getirdi. Savcılık, "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan şoför ve kadın ile ilgili 6 aydan 1 seneye kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Beyoğlu’nda olaylı gece! Önce vurdular sonra...
Beyoğlu'nda olaylı gece! Önce vurdular sonra...
Otoparktakilere kurşun yağdırdı! Bekçi öldü
Otoparktakilere kurşun yağdırdı! Bekçi öldü
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!
İETT otobüsünde cinsel ilişkiye girerken yakalandılar o anlar kamerada!
Çığlık çığlığa kaçacak yer aradılar!
Çığlık çığlığa kaçacak yer aradılar!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Çifte cinayette kan donduran detay!
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan’ın benzerliği şaşırttı
Mohamed Hadid ile Özgür Ozan'ın benzerliği şaşırttı
Çocuğun üzerine bahçe duvarı devrildi
Çocuğun üzerine bahçe duvarı devrildi
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Dünyanın ürktüğü yılan, sıcaklarla birlikte uyandı!
Cem’in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Cem'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Şanlıurfa’da satırlı sopalı kavga kamerada
Şanlıurfa'da satırlı sopalı kavga kamerada
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
İşsiz kalmıştı! Şimdi paraya para demiyor
Daha Fazla Video Göster