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İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına 456 personel alınacak! Adaylarda hangi şartlar aranıyor?

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Giriş: 30.11.2022 08:54
İçişleri ve Adalet Bakanlıklarına toplam 456 personel alınacak. Peki alımlar hangi branşlarda yapılacak? Başvurular ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
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456 personel alınacak
456 personel alınacak
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