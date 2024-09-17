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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in uçakta hostese saldırdığı anlar kamerada!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses'in uçakta hostese saldırdığı anlar kamerada!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 20:23
Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçakta, kedisi nedeniyle uyarıda bulunan kabin memuruna saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memuruna "Gözlerindeki lensleri oydurtma bana, bana sesini yükseltmezsin, bana bağırdın." dedi. O anlar anbean kameraya yansırken THY tarafından Dilan Çıtak Tatlıses kara listeye alındı.
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