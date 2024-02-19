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İBB’den bir zam haberi daha! İstanbulkart yüklemelerinde komisyon ücreti kesilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 01:05
İstanbulkart aboneliklerinin bankalar aracılığıyla yüklenmesi için işlem ücretinin artırılacağı duyuruldu. İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişikliğe gidildi. İstanbulkart'a tl veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesilecek.

15 Mart'tan itibaren geçerli olacak değişiklikle beraber İstanbulkart mobil ve bireysel İstanbulkartlara yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarında artışa gidildi.

Buna göre;

0-99 TL arasında yüklemeye 1

100-149 TL arasında yüklemeye 2,50

150-349 TL arasında yüklemeye 3

350-549 TL arasında yüklemeye 5

550 TL ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.

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