- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İBB'de yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca mesajları görünce çılgına döndü
İstanbul Büyükşehir Belediyesin’de çalışan karısına makam aracı tahsis edilmesinden şüphelenen hakim Osman Ala, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla eşine boşanma davası açtı. Hakim, ikilinin mesajlaşmasını ve tahsis edilen aracın fotoğrafını delil gösterdi.