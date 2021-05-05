05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İBB'de yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca mesajları görünce çılgına döndü

İBB'de yasak aşk skandalı! Aldatılan hakim koca mesajları görünce çılgına döndü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2021 08:34
Güncelleme:05.05.2021 08:39
İstanbul Büyükşehir Belediyesin’de çalışan karısına makam aracı tahsis edilmesinden şüphelenen hakim Osman Ala, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel ile yasak aşk yaşadığı iddiasıyla eşine boşanma davası açtı. Hakim, ikilinin mesajlaşmasını ve tahsis edilen aracın fotoğrafını delil gösterdi.
İBBde yasak aşk skandalı! Hakim koca çılgına döndü İBB'DE YASAK AŞK SKANDALI! HAKİM KOCA ÇILGINA DÖNDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dehşet veren görüntüler! Patronun ihbarı ortaya çıkardı
Dehşet veren görüntüler! Patronun ihbarı ortaya çıkardı
Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor
Kız Kulesi kültür ve sanat merkezi oluyor
Ünlü YouTuber hayatını kaybetti!
Ünlü YouTuber hayatını kaybetti!
İBB'de yasak aşk skandalı
İBB'de yasak aşk skandalı
Sürücü camdan fırladı araç hurdaya döndü
Sürücü camdan fırladı araç hurdaya döndü
TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı
TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Vaka sayılarında tedirgin eden yükseliş!
Vaka sayılarında tedirgin eden yükseliş!
Seyir halindeki resmi araç bir anda alev aldı
Seyir halindeki resmi araç bir anda alev aldı
Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber!
Koronavirüse yakalanan Burak Sergen'den yeni haber!
Görülmemiş olay! Hamam böcekli saldırı
Görülmemiş olay! Hamam böcekli saldırı
Bursa'da servis minibüsü devrildi! Kaza anı kamerada
Bursa'da servis minibüsü devrildi! Kaza anı kamerada
100 yıllık sorun sona erdi
100 yıllık sorun sona erdi
Daha Fazla Video Göster