17 Eylül 2025, Çarşamba

İBB Mavi Göl'e hafriyat mı döküyor?
İBB Mavi Göl’e hafriyat mı döküyor?

İBB Mavi Göl'e hafriyat mı döküyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2025 12:30
İBB, Arnavutköy'deki mavi gölü hafriyat dökerek yok ediyor. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca o noktadan son durumu aktardı.
