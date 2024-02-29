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Husumetlisini vurup, bir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı

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Giriş: 29.02.2024 14:12
Olay, dün merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan S.Y. ile M.A. cadde üzerinde karşılaştı. S.Y., belinden çıkardığı tabanca ile husumetlisi M.A.’ya ateş etti. M.A. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan S.Y.’yi olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin husumetlisini vurduğu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde zanlının husumetlisini vurup, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
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