Hicretin başlangıç noktası: Sevr Mağarası | A Haber kutsal topraklarda

Mekke'nin her bir noktası Hazreti Peygamber'in izlerini taşıyor. O noktalardan biri de Devr dağı. İşte Hz. Muhammed'in hicret öncesi Hz. Ebubekir'le birlikte müşriklerden gizlendiği o mağara.

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