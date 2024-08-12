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Her kaşığı şifa! Zara balının lezzet sırrı ne?

Her kaşığı şifa! Zara balının lezzet sırrı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.08.2024 09:56
Sivas'ta tescilli Zara balında sağım zamanı geldi.Peki her kaşığı şifa deposu balın özelliği ne? Sağım nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.
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Her kaşığı şifa!
Her kaşığı şifa!
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