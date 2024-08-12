Her kaşığı şifa! Zara balının lezzet sırrı ne?

Sivas'ta tescilli Zara balında sağım zamanı geldi.Peki her kaşığı şifa deposu balın özelliği ne? Sağım nasıl yapılıyor? A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.

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