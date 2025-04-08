Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor

Manisa’da ortaokulu bitirdikten sonra ayakkabı ustası olarak çalışmaya başlayan 55 yaşındaki Salih Ömürlü meslekteki 41. yılını geride bıraktı. Birçok meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de artık çırak yetişmediğinden yakınan Ömürlü, bir zamanlar Manisa’da bulundukları çarşıda 16 olan ayakkabı tamircisi sayısının artık 4’e düştüğünü ve belki de mesleğin son temsilcileri olduklarını söyledi.