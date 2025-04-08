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Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor

Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 08.04.2025 12:34
Manisa’da ortaokulu bitirdikten sonra ayakkabı ustası olarak çalışmaya başlayan 55 yaşındaki Salih Ömürlü meslekteki 41. yılını geride bıraktı. Birçok meslekte olduğu gibi kendi mesleklerinde de artık çırak yetişmediğinden yakınan Ömürlü, bir zamanlar Manisa’da bulundukları çarşıda 16 olan ayakkabı tamircisi sayısının artık 4’e düştüğünü ve belki de mesleğin son temsilcileri olduklarını söyledi.
Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor
Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor
Hayatını ayakkabı tamir ederek kazanıyor
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